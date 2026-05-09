◇プロ野球セ・リーグ阪神-DeNA(9日、甲子園球場)阪神の先発・大竹耕太郎投手が7回まで無失点の好投を見せるものの、8回に突如として捕まり3失点。逆転を許し降板となりました。大竹投手は初回、先頭の蝦名達夫選手にセンターへのヒットを浴び、いきなりランナーを出しながらも、後続を打ち取り、無失点の立ち上がりを見せます。2回にも2死からヒットでランナーを許すもDeNA打線に得点を許さず。3回、4回は一転、三者凡退に打ち