モデルの長谷川ミラ（28）がナビゲーターを務めるJ-WAVE「START LINE」（金曜後4・30）が8日に放送され、長谷川が当面の間、生放送の出演を休むことが発表となった。15日放送から当面の間、元「SexyZone」のマリウス葉さん（26）がナビゲーターを務める。8日放送の終盤に長谷川が「そしてここでお知らせです。来週から、生放送の出演をしばらくお休みさせてもらうことになりました」と報告。理由などは明かさなかったが、「