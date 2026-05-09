南アフリカ・ヨハネスブルクでザンビアのルング前大統領を追悼する家族や友人＝2025年6月（ゲッティ＝共同）【ルサカ共同】昨年6月に滞在先の南アフリカで死去したアフリカ南部ザンビアのルング前大統領＝当時（68）＝が約1年たっても埋葬されていない。南アメディアなどによると、葬儀に政敵だった現職ヒチレマ大統領が出席することに遺族が反対していることが原因。ルング氏が所属していた野党は遺族を支持しており、8月の大統