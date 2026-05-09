◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイＤ）ロッテの先発・田中晴也がソフトバンクの山川に2打席連続で被弾した。上田の右越えソロで先制した直後の2回、2ストライクと追い込みながらファアルで粘られ、7球目のフォークを左翼席に運ばれた。1―1の4回には無死一、二塁から3ボールとカウントを悪くして2球続けた149キロの直球を同じく左翼スタンドへ運ばれた。4回3安打4失点でマウンドを降りた田