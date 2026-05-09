元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が8日放送された、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。ヤクルト入団時の年俸を明かした。群馬の寿司店がコロナ禍で客足が途絶えて、起死回生策でタンメンのメニュー開発に成功して、売上を回復させた事例を紹介した。MCサバンナ高橋茂雄が「みなさんがピンチを切り抜けた経験はありますか」と尋ねた。一茂が反応して「ちょっと思い出したのが昔ね、ピンチがどうか