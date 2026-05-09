巨人の田中将大投手（３７）が９日の中日戦（バンテリン）に先発し、５回５安打４失点（自責１）で降板。日米通算２０４勝目はお預けとなった。１点を追う５回には自身の走塁妨害で追加点を許す痛恨のミスも起こった。田中将は初回から三人斬りを披露し無失点に抑えるも、続く２回に先頭・細川とボスラ―に連続四球、一死から土田に３個目の四球を許して一死満塁のピンチを背負うと田中に先制適時打を浴びて１点を献上した。