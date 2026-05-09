◆ファーム・リーグロッテ―巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝の本拠地デビュー戦は、ほろ苦いマウンドとなった。２点リードの７回、２番手でマウンドへ。ただ予定されていた１イニングを投げきれず、２／３回１安打３四球で１失点。先頭・荒巻を３球三振に斬ったが、浅野の二塁打と２四球で２死満塁のピンチ。さらに、皆川に押し出し四球を与えたところで降板し