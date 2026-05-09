◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大津亮介投手が、６回１／３を３失点で５勝目の権利を持って降板した。０―０の２回１死で上田にソロを打たれて先制点を献上。その後も３つの四球を出して２死満塁としたが、粘って最少失点に抑えた。３回からは立て直し、２イニング連続で３者凡退。そこから無失点の投球を続けていたが、３点リードの７回。先頭の佐藤にソロを被弾し、高部と