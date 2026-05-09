◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手が０―４の７回から３番手で登板。中日打線を１回０封し、自身が持つ球団新人の連続試合無失点記録を１４に伸ばした。７回、まずは先頭の代打・板山を宝刀・シンカーで空振り三振に仕留めて１アウト。続く福永をプロ入り後最速タイとなる１５０キロ直球で二ゴロに打ち取った。２死からは福永に左翼線二塁打を許し、２死二塁で４番・