◇ラグビーリーグワン第１８節埼玉４５―０ＢＬ東京（９日、熊谷ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉が６位ＢＬ東京を４５―０で下した。１６勝目（２敗）で勝ち点を６４とし、準決勝（３０〜３１日、秩父宮）から戦う２位以上が確定。２連覇王者のＢＬ東京は１０敗目（８勝）で６位が決まり、準々決勝は２４日にＲＳ３位の相手と戦う。先制は埼玉。キックオフから敵陣でボールを確保。