◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）西武・平沢大河内野手が貴重な逆転弾を放った。０―２の６回。ネビンの適時二塁打で１点を返し、なおも無死一、三塁の好機で古謝のカットボールを完璧に捉え右翼席に運んだ。４月１９日の日本ハム戦（エスコン）以来、出場１６試合ぶりの２号３ラン。３戦連続打点をマークしている２８歳は「前の打席、チャンスの場面で凡打してしまったので、どうにかランナーをかえすことだけ