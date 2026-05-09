山東港口集団青島港の外貿コンテナふ頭。（３月１０日、ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）【新華社北京5月9日】中国税関総署が9日発表した1〜4月の貿易総額は前年同期比14.9％増の16兆2300億元（1元＝約23円）となった。うち輸出は11.3％増の9兆3300億元、輸入は20％増の6兆9千億元だった。4月単月の貿易額は前年同月比14.2％増の4兆3800億元で、2桁の伸び率を記録しており、中国の貿易は堅調に推移している。