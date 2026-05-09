◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第1日1回戦法大1―2東大（2026年5月9日神宮）法大が東大の左腕・松本慎の前に1点に抑えられ、昨年秋以来の敗戦を喫した。決勝点となった7回のホーム突入に関しても判定はアウトだったが、東大のリクエストでセーフに変更となり2点目が入った。大島公一監督は「きょうは松本君の緩急にやられた感じです。内に強い球、外に緩い球とうまく使われた。松本君を含め、きょうは東大の守りにや