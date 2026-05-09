お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。本当に好きなおにぎりの具を明かす場面があった。NHK「あさイチ」の新テーマソングを手がけた音楽プロデューサーのSTUTSからのメッセージの中で、「好きなおにぎりの具は何ですか」との質問が寄せられた。博多大吉が「華丸さんはあれね」と振ると、福岡出身の華丸は「明太子です。オフィシャルはね」と回答した。大吉は「毎回言うけ