お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が9日までに配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。あの一世を風靡した番組を「本当に見たことがない」と明かす場面があった。番組では、現役高校生たちが出演する恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」の話題となった。そこでカズレーザーが「15秒ぐらいは見ました」と言うと、お笑いコンビ「ぺこぱ」松陰寺太勇は「それ予