「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神が終盤に痛恨の逆転を許して敗れた。１−０で迎えた八回。先発の大竹が１死から林と成瀬に連打を浴び、さらに代打・宮崎へこの試合初めての四球を与えて１死満塁。ここで蝦名に同点の右前適時打を浴びた。藤川監督は続投を選択したが、さらに続く度会には三遊間を破られ、勝ち越しの２点適時打を浴びた。さらに１死一、二塁でもヒュンメルに右前打を浴びて１死満塁とされ