水戸―浦和後半、チーム2点目のゴールを決める浦和・小森（右奥）＝Ksスタ明治安田J1百年構想リーグ第16節（9日・ケーズデンキスタジアム水戸ほか＝2試合）東は浦和が水戸を4―1で下して連勝を4に伸ばし、勝ち点24で暫定4位に浮上した。水戸は2連敗。西はC大阪と長崎が対戦。