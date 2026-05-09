タレントの東原亜希（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。長女が17歳の誕生日を迎えたことを報告し、手作りの“フルーツゼリーケーキ”を公開した。「自分の子どもが17歳なのに驚いているのか、自分が17歳の子どもの親だということが信じられないのか」と書き出した東原。フルーツがたくさん入ったゼリーに「17」のろうそくを立てた写真を公開した。「試合直前、体重管理もありケーキは食べれなかったのでフルーツゼリ