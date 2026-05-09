「必ず『ハの字』でなければいけない」という明確なルールが存在トラックなどの大型車両のリア部分には、必ず赤と黄色のリフレクターのような反射板が付けられています。その形は「ハの字」状から山のようなものまで様々ですが、いったいどんな効果を目指して付けられているのでしょうか。また、法律上での義務や、基準などはあるのでしょうか。 【言われてみれば…】トラックの後ろのリフレクター「向き」の法則とは!?（写真）