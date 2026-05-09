犬にカメラのフラッシュが危険な理由 カメラやスマートフォンのフラッシュ機能は便利である一方で、使い方によっては、犬に悪影響を与えてしまうことがあります。 フラッシュそのものが犬にとって危険なものであるということではなく、使い方によっては、強い刺激やストレスの原因になることがあるということです。 愛犬が少しでもフラッシュを嫌がる様子を見せることがあるときは、無理に使用しない方がよい