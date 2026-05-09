MA55IVE THE RAMPAGEが、ニューシングル『EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION』を自身初の日本武道館公演の当日である6月10日にリリースする。 （関連：【映像あり】MA55IVE THE RAMPAGE、2ndツアーで披露した「EMPIRE CODE」ライブ映像） 本作には、2025年にリリースしたアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat.