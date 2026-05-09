現地５月８日に開催されたブンデスリーガ２部の第33節で、福田師王が所属するカールスルーエがパーダーボルンと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。この試合で２試合連続ゴールを決めたのが、トップで先発した福田だった。75分に１−１に追いついて迎えた79分、カウンターで自ら左サイドに展開した後、ボールを受け直すと、ペナルティアーク付近から右足を一閃。グラウンダーの鋭いシュートを突き刺してみせた。