新体制発足から４連勝だ。４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した。浦和は24分に先制する。早川隼平の右CKから長沼洋一が力強いヘディングシュートを放つ。これは惜しくもクロスバーを叩くが、こぼれ球を安居海渡が押し込んだ。このまま１点のリードで前半を終えた