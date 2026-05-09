ホワイトソックスの村上宗隆の活躍に米メディアも驚きを隠せない。現地時間5月8日には本拠地でのマリナーズ戦で3試合ぶりの15号ソロを放ち、メジャー史上初の8カード連続初戦本塁打をマーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジに並びメジャー全体トップとなった。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打米誌『Sports Illustrated』の関連メディアである『Fastball』は「ホワイトソックス、ムネタ