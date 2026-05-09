村上宗隆が脅威の打棒を見せ続けている。勢いに陰りは見えない。「2番・一塁」で先発出場した現地時間5月8日のマリナーズ戦では、初回の第1打席でア・リーグトップタイとなる15号をマーク。相手先発のエマーソン・ハンコックから95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを巧みに捌き、左中間に特大アーチをかっ飛ばした。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打まさに快進撃が続いている。今の村上