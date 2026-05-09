◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神の大竹耕太郎投手（30）が痛恨の逆転を許した。1点優勢の8回、1死から林、成瀬の連打で一、二塁とされると代打・宮崎には四球で満塁。蝦名には右前に運ばれ同点に追いつかれた。さらに、度会には前進守備の三塁横を抜かれる左前打で2者に生還され逆転された。続くヒュンメルにも右前に運ばれ、林から6者連続出塁。この回3失点を喫した。大竹は序盤から快投。7回を終