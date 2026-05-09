「もう一度人生をやり直せるとしても、陽月を産みたい。同じものを食べて、同じように過ごして、同じ妊娠をして」【写真】家族の絆が感じられる…勝野ファミリー大集合ショットと、語る勝野雅奈恵さん。幼稚園入園をきっかけに、次男の自閉症と向き合う俳優・勝野洋さんと、タレントでありハワイアンキルト作家のキャシー中島さんの次女として生まれ、自身も俳優として活動するほか、舞台の脚本やフラ&タヒチアンダンスス