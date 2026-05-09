■『RIZIN.53』前日公開計量（9日／神戸ハーバーランド）大会を明日に控えた公開計量が行われ、本戦に出場する全22人のファイター全員が契約体重をクリアした。前日のメディアインタビューでもお互いを挑発しあった平本蓮と皇治は、フェイスオフ撮影までは穏やかだったものの退場する際に平本が皇治にキックをお見舞いし、一気に会場は騒然とした。【動画】平本蓮が皇治にキックを“当て逃げ”！前日計量で11kg以上の体重差2