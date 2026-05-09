◇インターリーグブルワーズ6−0ヤンキース（2026年5月8日ミルウォーキー）ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が8日（日本時間9日）、本拠でのヤンキース戦に先発。剛速球を連発し、6回2安打無失点、11奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。立ち上がり、先頭・グリシャムに102マイル（約161・1キロ）超えの直球を続け、3球三振。次打者・ライスにも直球を続け3球三振。ジャッジにはこの日、最速タイとなる