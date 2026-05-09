【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの重盛さと美が5月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】37歳美人タレント「イメチェン大成功」雰囲気ガラリの近影◆重盛さと美、新ヘア公開黒髪ロングが印象的だった重盛は「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と報告。顔回りにレイヤーを入れたミディアムヘアにイメージチェンジした姿を公開した。また、「＃髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とハッシ