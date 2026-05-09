【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月7日、自身のInstagramを更新。幼少期を公開した。【写真】「今日好き」18歳美女「すでに出来上がってる」幼少期公開◆米澤りあ、幼少期公開米澤は「こどもの日終わったけど、まじ可愛くてくーさー」とコメントし、幼少期のショットを複数枚投稿。ドーナツショップでジュース