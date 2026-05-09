【モデルプレス＝2026/05/09】俳優の田中圭が5月8日、元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演。「ポーカー大会なんで出場したの？」に回答した。【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル◆田中圭、ポーカー大会出場の経緯明かす昨年、ポーカー大会に出場していたことがネットニュースとなり、話題を集めた田中。これを受け、鈴木が「どういうこと？あ