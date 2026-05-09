彼氏といるとき、ふと元カレの名残りを感じさせる言動をとってしまうことはないでしょうか。彼氏と気まずくなりたくなければ、こうしたうかつな行動はぜひとも避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性165名に聞いたアンケートを参考に「『もしかして元カレの影響？』とジェラシーを感じた瞬間９パターン」をご紹介します。【１】「ミックスピザをラージで」などと、初めてのはずのラブホなのに手慣れた様子で注