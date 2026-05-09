元モーニング娘。のメンバーで女優の新垣里沙が９日、自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで第１子妊娠を公表したばかりの新垣。この日、インスタグラムに「プラダを着た悪魔２見てきましたーいやーーーかっこいい！素敵！トキメキました」とつづり、大きめのＴシャツを着用し、スラリとした美脚でミニ丈を着こなす姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「細いよー