◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ準決勝第１戦サントリー３―０（２５―１２、２５―２２、２５―１８）名古屋（９日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）の準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、昨季ＣＳ王者・サントリーサンバーズ大阪（サントリー）が、４位のウルフドッグス名古屋（名古屋）を３―０で下し、先勝。決勝（１５日〜、横