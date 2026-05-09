EVNNE ５人組ボーイズグループのEVNNE（イブン）が８日、千葉・幕張メッセで開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のX STAGE（SHOWCASE）に登場。本番前にインタビューに応じ、『KCON JAPAN』に向けて準備してきたことや、最新曲「Backtalk」の振付について語った。グループ名に「夜空に新たに浮かぶ星（Evening's Newest Etoiles）」という願いを込め、オーディション番組『BOYS PLANET』出身の