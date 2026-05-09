多くのビジネスパーソンにとって生きる希望だった「ゴールデンウィーク」も、この土日でついに終わりを迎えようとしています。どんなにあがいても時の流れは待ってくれません。週明けの月曜日からは、またいつもの毎日が始まります。今から憂鬱な気持ちになっている人も多いことでしょう。【写真】スマホを持ち、笑顔で仕事に向かう女性のイメージ写真毎年、この時期に話題になるのが「五月病」です。とくによく聞くのが、4月