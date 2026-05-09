◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人の中川皓太投手（３２）が０―４の６回から２番手で登板。中日打線を１回１安打無失点に抑えた。６回、先頭のボスラーに左前打で出塁を許したが、続く石伊を右飛、土田を遊ゴロに打ち取って２アウト。続く田中を申告敬遠で２死一、二塁としたが、後続の大野を初球で左飛に仕留め、無失点で切り抜けた。この日で１２試合目の登板となった左腕。３月２９日の阪