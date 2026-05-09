2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが登場！（写真）1泊旅行にも使える大容量！【しまむら×サンリオ】パッカブルバッグ今回は、豊富なラインナップの中からハローキティデザインのパッカブルできるトートバッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【しまむらハローキティ最新作】パッカブルできるトートバッ