◇MLBカージナルス6-0 パドレス(日本時間9日、ペトコ・パーク)パドレス・松井裕樹投手が今季初登板。メジャー最長の2回2/3を投げ、無失点としました。4点ビハインドの5回、1アウト満塁で登板。しかし91.4マイル(147.1キロ)のフォーシームを打たれタイムリーを浴び、次打者にはスプリットを外野まで運ばれ犠牲フライで2点目を奪われました。なおも2アウト1、2塁のピンチも、相手2塁走者の3盗がアウトになりこの回を終えました。6