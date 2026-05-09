テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が８日に放送され、タレント・長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。元プロ野球選手の一茂は「野球やってたときね。俺が。２２、２３（歳）のとき。セカンドバッグはやってたの」と述懐。さらに「現金、全部（セカンドバッグに）入れていたの。給料日の。当時、８４０万円だったんですね。年俸が。だからひと月７０万円でしょ。７０万、現金を全部おろし