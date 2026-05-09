「ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ・セミファイナル、サントリー３−０名古屋」（９日、Ａｓｕｅ大阪アリーナ）サントリーがストレート勝ちで名古屋に先勝した。主将の高橋藍が要所で力を発揮した。１セット目、強力なサーブから相手を崩してセットポイントを獲得。滑り込んでボールを拾うなど、執念のプレーを見せて立ち上がりから主将らしくチームをけん引した。２セット目も高橋藍のサービスエースから先制。１０点目