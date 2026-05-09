「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）ダービーへの“東上最終便”は、６番人気のコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野）が、新馬戦から無傷の３連勝で初の重賞タイトルを手にし、新星誕生を告げた。スタートを五分に切り、道中は中団待機。脚をためて４角で外を回りながら進出を開始すると、先に抜け出していた内の１番人気ベレシートを外から一完歩ごとに追い上げて、最後はこれを首差でとらえた。３着には９番人気のラディア