「広島−ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）広島の先発・岡本は６回５安打４失点で降板した。首位に立つヤクルト相手に粘りきれなかった。二回２死二、三塁で、「８番・投手」の松本健に２点左前適時打を浴びて、先制点を献上。四回１死一塁では、７番・沢井に甘く入った変化球を右中間席に運ばれる１号２ランを被弾し、リードを広げられた。１０４球は自己最多を更新。先発初勝利をマークした前回１日・中日戦に続く２