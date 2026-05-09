歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。大物フリーアナから番組ロケで買ってもらい、今でも使っているものを明かした。明日10日が母の日ということで、リスナーから母の日にまつわるメッセージも寄せられる中、アシスタントの垣花正アナウンサーが母に足をのせるタイプの「SIXPAD」をプレゼントしたことが明かされた