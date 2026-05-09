「中日−巨人」（９日、バンテリンドーム）中日の田中幹也内野手が驚異の粘りで追加点を生み出した。０−１の五回１死三塁。三走・だった田中幹也は、カリステの三ゴロで本塁へスタート。ダルベックが本塁へ送球し、三塁と本塁の間での挟殺プレーとなった。しかし、ここから田中幹也が意地を見せる。巨人は捕手・岸田、三塁・ダルベックとつないだが、田中幹也は距離を縮められてもすぐに突き放す。田中将大にも追われたが