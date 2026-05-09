高橋留美子さんの人気漫画で、10月から日本テレビなどで第3期が放送されるアニメ「らんま1/2」の特別企画展が東京・池袋のサンシャインシティで12日まで開催中だ。あと5日となった展示の見どころを紹介する。2024年秋放送の第1期と25年秋放送の第2期、それぞれ12話の物語を印象的な場面を交えて振り返り、最後に制作中の第3期をチラ見する構成となっている。【エントランス】まずは、男らんま、らんまのパネルが並び立つエン