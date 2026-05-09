9日、第2次大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードで演説するロシアのプーチン大統領＝モスクワ（ロシア大統領府提供・ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアが第2次大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードが9日、モスクワ中心部の赤の広場で行われた。プーチン大統領が演説し、ウクライナ侵攻でロシア兵らが「北大西洋条約機構（NATO）によって武装、支援された侵略勢力に対峙し、前進している」と述べ、侵攻を正当