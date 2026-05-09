俳優の佐々木蔵之介（５８）が９日、都内で映画「幕末ヒポクラテスたち」の公開記念舞台あいさつに登壇した。今作は幕末の医者たちの奮闘を描く医療時代劇。ロケは全て京都で行われており、京都出身の佐々木は「普段の話している自分の言葉を使ってできた。本当に幸せです」と笑顔だった。撮影の裏話として、佐々木は「めちゃくちゃ京都が寒くて、セットも寒いんですよ」と切り出した。「（撮影で藤原）季節が刺されて、僕が