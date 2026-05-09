【ニューデリー＝青木佐知子】インドとパキスタンの軍事衝突から７日で１年となった。核保有国同士の戦闘は４日間で停戦に至ったが、双方が無人機（ドローン）を駆使した。インドは新たな防空システムの開発を表明し、無人機の国産化を加速させた。パキスタンは米国に急接近し、外交攻勢を強めている。ナレンドラ・モディ印首相は７日、軍事衝突について、「テロへの確固たる対応と、国家の安全を守る揺るぎない姿勢を示した」